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Новости часа: в Москве началось строительство 2-го здания онкобольницы № 62 в "Сколкове"

Новости часа: в Москве началось строительство 2-го здания онкобольницы № 62 в "Сколкове"

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Собянин рассказал, каким будет новый корпус онкобольницы № 62 в "Сколкове"

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Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Собянин сообщил о возрождении усадебных парков Москвы

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Участок Троицкой линии метро планируют запустить в 2024 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началось строительство второго здания онкобольницы № 62 в медкластере "Сколково". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице создали уникальную пластину для обработки материалов. Об этом сообщил мэр города.

В рамках Московского урбанфорума в "Зарядье" пройдут занятия по созданию флипбуков, комиксов и квиллингу. Это следует из сайта Собянина.

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