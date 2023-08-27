Новости часа: в Москве началось строительство 2-го здания онкобольницы № 62 в "Сколкове"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началось строительство второго здания онкобольницы № 62 в медкластере "Сколково". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице создали уникальную пластину для обработки материалов. Об этом сообщил мэр города.

В рамках Московского урбанфорума в "Зарядье" пройдут занятия по созданию флипбуков, комиксов и квиллингу. Это следует из сайта Собянина.