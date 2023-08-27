Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы во время деловой сессии Московского урбанистического форума (МУФ) в "Зарядье".

"Проект "Москва" – это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира", – сказал он.

По словам мэра, город вместе со страной проходит через множество сложностей, кризисов и проблем. Несмотря на это, Москва становится сильнее. Сегодняшней задачей мэр обозначил продолжение лидерства и "работу на победу".

Собянин подчеркнул, что в планах также есть строительство новых станций и линий метро, МЦД, завершение формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации. По его словам, столица показывает рекордные темпы строительства метро.

Он заметил, что московская агломерация является одной из крупнейших в мире, поэтому в проект развития города включены масштабные изменения.

Среди них, продолжил Собянин, развитие образования, культуры, здравоохранения, спорта, качественной городской среды, системы социальной защиты горожан, реновация жилья, комплексное развитие территорий промзон и цифровая трансформация.Кроме того, добавил градоначальник, по динамике развития экономики Москва в два раза опережает средний уровень развития других регионов, а число инвестиций за прошлые года выросло в два раза. Собянин указал, что эти факторы указывают на наличие огромного потенциала для дальнейшего движения вперед.

По его словам, Москва определила главными векторами развития технологий фармацевтический кластер, электромобилестроение, фотоника, микроэлектроника, квантовые технологии будущего. Вместе с тем, указал мэр, столица является одним из самых зеленых мегаполисов мира – за последние годы властям удалось создать и благоустроить почти 1 тысячу парков, около 500 улиц и общественных пространств, тысячи дворов, кроме того, за последние годы реконструировано почти 2 тысячи памятников архитектуры.

Собянин отметил, что работа по реконструкции объектов архитектуры, а также по оснащению других культурных объектов продолжится.

Еще одним немаловажным направлением развития Москвы, по словам градоначальника, является формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи. Мэр отметил и программу модернизации поликлиник, в рамках которой реконструировано около 200 столичных поликлиник, в ближайшее время будет реконструировано еще 140 зданий.

Кроме того, по словам Собянина за последние годы в Москве втрое увеличен объем социальной помощи, а сотни тысяч москвичей старшего поколения принимают участие в "Московском долголетии".

В числе прочих достижений столицы Собянин также назвал создание лучшей в мире системы предоставления государственных услуг.