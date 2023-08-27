Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в ЮЗАО

На юго-западе Москвы идет активное строительство социальных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, жизнь в городе должна быть комфортной, в первую очередь – рядом с домом.

Так, в Южном Бутове на Бунинской Аллее уже завершили работы по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами. На улице Поляны больше, чем на 70% готов детский сад. Еще один сад появится на Варшавском шоссе.

Мэр также рассказал, что в соседнем Северном Бутове построят образовательный комплекс. В Академическом районе появятся школа и детский сад, а в Конькове – два новых корпуса Национального медцентра акушерства и гинекологии имени Кулакова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.