Собянин сообщил о возрождении усадебных парков Москвы

Возрождение усадебных парков в Москве является одной из важных частей программы создания качественной городской среды. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

С 2017 года благоустроили уже восемь столичных усадеб. Среди них Грачевка в Ховрине, Свиблово и Леоново на берегу реки Яузы, Михалково в Головинском районе, Богородицкое (Богородское-Воронино) на юго-западе столицы, Глебово в парке "Покровское-Стрешнево". Также обновились музей-усадьба "Люблино" на юго-востоке и музей-заповедник "Кусково".

Мэр заверил, что эта работа будет продолжена, а за теми парками, которые уже привели в порядок, будут следить и поддерживать их в хорошем состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.