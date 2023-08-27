Участок Троицкой линии метро планируют запустить в 2024 году – Собянин

Более 20 станций метро строится в столице в данный момент. Продолжается строительство Троицкой линии метро. Она станет самой протяженной за пределами Московской кольцевой автодороги.

Общая длина ветки – более 40 километров, а это 17 станций и все они находятся в разной стадии готовности. Участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируют запустить уже в следующем году, сообщил в своем телеграмм-канале Сергей Собянин. Мэр также отметил, что новая линия сделает удобнее и быстрее поездки жителей ТиНАО, юга и юга-западной столицы.

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