Городской вокзал Нижегородская свяжет несколько транспортных артерий – Собянин

Крупнейший вокзал Москвы – Нижегородская – появится на юго-востоке столицы. Он свяжет МЦК, метро, будущий четвертый центральный диаметр и строящийся участок скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Уже готов пассажирский терминал вокзала. Между всеми видами транспорта организуют пересадки без выхода на улицу. Благоустройство территории около вокзала и станции метро "Нижегородская" планируется завершить до конца года.

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