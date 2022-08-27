Шесть онкоцентров Москвы участвуют в научном исследовании пациентов – Собянин

Шесть московских онкоцентров сейчас участвуют в научном исследовании пациентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Анализы теперь берут не только у больных, но и у их родственников. Так, по словам специалистов, можно выявить семейную склонность к онкологии. Благодаря гранту сейчас разрабатывают целую систему профилактического наблюдения. Все это поможет ранней диагностике и своевременному лечению.

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