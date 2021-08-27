Собянин рассказал о планах по усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

За езду без глушителей и громкую музыку из машин по ночам будут штрафовать серьезнее. О планах по усилению ответственности за нарушение тишины автомобилистами рассказал Сергей Собянин.

В настоящее время за это приходится платить 500 рублей. Эту сумму решили повысить в 10 раз, а ревущие машины и байки отправлять на штрафстоянку.

Подробнее о том, что говорят об этом гонщики и те москвичи, которые давно мечтают о ночной тишине, – в эфире телеканала Москва 24.