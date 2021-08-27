Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров

Сергей Собянин принял решение о поддержке молодых режиссеров. Студентам, которые снимают Москву в своих дипломных работах, будут выдавать гранты, а лучшие картины покажут на большом экране.

По похожей программе в городе поощряют и опытных кинематографистов. Причем сумма зависит от количества кадров с популярными столичными видами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.