Собянин рассказал о планах по усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

В Москве решили начать бороться с громкими машинами и мотоциклами. О планах по усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что действующие на сегодняшний день наказания не останавливают владельцев машин и мотоциклов, всю ночь разъезжающих под окнами жилых домов с громкой музыкой. По его мнению, необходимо увеличить размер штрафа за данное правонарушение.

При этом мотоциклы и машины нарушителей нужно эвакуировать на штрафстоянку, добавил он. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.