Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров

В столице поддержат начинающих режиссеров – будут выдавать гранты студентам, снимающим Москву в своих дипломных работах. Такое решение принял Сергей Собянин на встрече с кинематографистами. Картины молодых режиссеров планируют показывать на большом экране.

Ранее гранты выдавали опытным кинематографистам, в частности, в августе гранты за создание образа Москвы в кино получили восемь картин, все они были успешны в прокате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.