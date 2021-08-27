Собянин выступил за ужесточение наказания для "отмороженных" автомобилистов

По просьбам москвичей Собянин выступил за изменение наказания для нарушающих тишину автомобилистов. Речь идет о тех, кто снимает глушители или включает музыку на полную, – намеренно нарушает тишину.

Существующий штраф в 500 рублей никого не пугает, поэтому сумму решили существенно повысить, а машины и мотоциклы эвакуировать на штрафстоянки.

Подробнее о том, что по этому поводу думают москвичи, водители и не только, – в эфире телеканала Москва 24.