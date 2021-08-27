Эскалаторы на станции "Марьина Роща" БКЛ станут самым длинными в Москве – Собянин

Эскалаторы на новой станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии станут самым длинными в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

На станции установят эскалаторы длиной 130 метров – это на три метра больше, чем на "Парке Победы". Строители говорят, что новые эскалаторы не только самые длинные в столице, но и самые современные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.