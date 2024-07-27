27 июля, 21:30Новости
Новости часа: в районе Ново-Переделкино появится многофункциональный спортивный кластер
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Ново-Переделкино на месте пустыря появится многофункциональный спортивный кластер. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Движение транспорта перекрыли в районе стадиона "Лужники" из-за проведения концерта, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы со ссылкой ЦОДД.
31 июля в электробусном парке в Митино для гостей проведут экскурсии. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.