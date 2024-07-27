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Новости

27 июля, 19:30

Новости

Новости часа: Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11-ти тысяч сотрудников офисов "Мои Документы" ежедневно помогают жителям столицы, оказывая свыше трехсот услуг. Об этом сообщил Сергей Собянин, поздравив представителей отрасли с профессиональным праздником – Днем работника центров госуслуг.

В пяти округах Москвы заработали пять новых выделенных полос. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

За полгода столичные ярмарки выходного дня посетили 2,6 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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