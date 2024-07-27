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Новости

Новости

27 июля, 18:30

Новости

Новости часа: более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в Москве с 2011 года

Новости часа: более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в Москве с 2011 года

"Мой район. Новости": фасады дворца Николая Дурасова отреставрируют в Люблине

Собянин: больше тысячи парков и скверов создали и благоустроили в Москве с 2011 года

Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

В России отмечают День работника торговли

Новости часа: набережную Москвы-реки в "Коломенском" благоустроят в этом году

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Собянин: в "Коломенском" будет создано уникальное современное пространство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в столице с 2011 года, сообщил Сергей Собянин.

Более 2,5 миллионов человек посетили ярмарки выходного дня в Москве за полгода, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Популяцию тритонов обнаружили в Бескудниковском районе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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