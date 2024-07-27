27 июля, 18:30Новости
Новости часа: более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в Москве с 2011 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в столице с 2011 года, сообщил Сергей Собянин.
Более 2,5 миллионов человек посетили ярмарки выходного дня в Москве за полгода, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Популяцию тритонов обнаружили в Бескудниковском районе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.