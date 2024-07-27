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27 июля, 13:15

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Собянин: больше тысячи парков и скверов создали и благоустроили в Москве с 2011 года

Собянин: больше тысячи парков и скверов создали и благоустроили в Москве с 2011 года

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Больше тысячи парков и скверов создали и благоустроили в Москве с 2011 года. О новых пространствах для спорта и отдыха рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что многие обустроенные зеленые зоны появились на месте неухоженных, полузаброшенных или пустующих территорий. Так, например, в прошлом году сделали парк с необычной детской площадкой в пойме реки Жужи в Нагатино-Садовниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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