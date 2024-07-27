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27 июля, 10:15

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Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

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День работника торговли отмечается в России 27 июля. Сотрудников и ветеранов сферы поздравил с профессиональным праздником Сергей Собянин. Мэр отметил, что торговля – это важнейшая сфера для Москвы, без нее город не сможет существовать. Это крупнейшая отрасль столичной экономики, которая обеспечивает жителей города богатым ассортиментов товаров, а также наполняет бюджет налогами.

Сергей Собянин подчеркнул, что потребительский рынок Москвы динамично развивается. Торговые центры превращаются в комфортные общественные пространства, появляются современные гастро-кластеры, ярмарки и рынки. Мэр поблагодарил всех работников сферы за мастерство, профессионализм и большой вклад в развитие экономики Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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