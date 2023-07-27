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Новости часа: Собянин заявил, что Москва в пятый раз возглавила рейтинг "IQ городов"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации "IQ городов". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной изменят до запуска D4. Об этом заявили в Дептрансе столицы.
Продажи туров в турецкий Кемер не снизились из-за лесных пожаров. Об этом рассказали в Альянсе турагентств России.