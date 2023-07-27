Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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В мире

Новости часа: Собянин заявил, что Москва в пятый раз возглавила рейтинг "IQ городов"

Новости часа: Собянин заявил, что Москва в пятый раз возглавила рейтинг "IQ городов"

Новости часа: четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Собянин открыл после реконструкции современный городской вокзал Тимирязевская МЦД-1

Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1

Новости часа: комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призыва

Собянин: дорога Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО готова на 45%

Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Собянин: в ЮВАО возведут современные жилые кварталы для участников программы реновации

Собянин: сегодня на ООПТ столицы обитают около 3 000 видов охраняемых животных

Собянин: почти 70 тыс москвичей ежедневно обращаются за госуслугами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации "IQ городов". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной изменят до запуска D4. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

Продажи туров в турецкий Кемер не снизились из-за лесных пожаров. Об этом рассказали в Альянсе турагентств России.

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