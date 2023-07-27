Собянин: почти 70 тыс москвичей ежедневно обращаются за госуслугами

Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей. При этом каждый получает индивидуальный подход. Об участии многофункциональных центров в социально значимых проектах Москвы рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



В частности, в павильонах "Здоровая Москва" подготовиться к медицинскому обследованию москвичам помогают специалисты МФЦ. Они встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.