Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Собянин: почти 70 тыс москвичей ежедневно обращаются за госуслугами

Собянин: почти 70 тыс москвичей ежедневно обращаются за госуслугами

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Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей. При этом каждый получает индивидуальный подход. Об участии многофункциональных центров в социально значимых проектах Москвы рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В частности, в павильонах "Здоровая Москва" подготовиться к медицинскому обследованию москвичам помогают специалисты МФЦ. Они встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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