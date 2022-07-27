До запуска МЦД-3 "Ленинградско – Казанский" больше года – Собянин

До запуска МЦД-3 "Ленинградско – Казанский" больше года. О том, как обновляют инфраструктуру на Казанском направлении железной дороги, рассказал Сергей Собянин.

Запущены пять новых комфортных поездов с кондиционерами, мягкими креслами, зарядками и велокреплениями. Еще один новый состав – в резерве.

Еще обновляют павильоны на станциях Раменское, Панки, Фабричная и Ильинская. Также готовятся к реорганизации схем дорожного движения у ряда станций – в планах расширить дороги, перенести остановки наземного транспорта, построить парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.