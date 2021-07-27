Собянин утвердил проект развития территории ТПУ "Серп и Молот" МЦД-2

На юго-востоке Москвы сформируют еще один удобный транспортно-пересадочный узел. Его создадут на базе платформы Серп и Молот и двух ближайших станции метро. Сергей Собянин подписал проект развития этой территории.

Реконструкция пройдет на площади более 60 гектаров – от Третьего транспортного кольца до набережной Яузы. Там появятся парковки для машин и велосипедов, остановки автобусов и такси. Пешеходные переходы свяжут несколько линий метро и две линии МЦД. Для удобства пассажиров станцию Москва-Товарная перенесут и построят несколько новых платформ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.