Почетный знак "Родительская слава" в 2021 году получат 19 столичных семей

Многодетные семьи из Москвы получат почетный знак "Родительская слава". Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.

Всего в 2021 году награда полагается 19 семьям, в них общей сложности воспитываются 127 детей.

Один из награжденных родителей (или усыновителей) получает и денежную компенсацию – около 220 тысяч рублей.



Знак учредили в 2009 году, он полагается тем парам, которые воспитывают или уже воспитали пятерых детей или больше. Вручают награду, как только пятому ребенку исполняется 5 лет. С 2009 года ее получили более 300 пар. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.