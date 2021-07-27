Почетный знак "Родительская слава" в 2021 году получат 19 столичных семей

17:45
Многодетные семьи из Москвы получат почетный знак "Родительская слава". Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.
Всего в 2021 году награда полагается 19 семьям, в них общей сложности воспитываются 127 детей.
Один из награжденных родителей (или усыновителей) получает и денежную компенсацию – около 220 тысяч рублей.
Знак учредили в 2009 году, он полагается тем парам, которые воспитывают или уже воспитали пятерых детей или больше. Вручают награду, как только пятому ребенку исполняется 5 лет. С 2009 года ее получили более 300 пар. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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