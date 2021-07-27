Собянин: Москва продолжает программу формирования комфортной городской среды

Власти Москвы продолжат благоустраивать городские пространства, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал Сергей Собянин в ходе осмотра комплексных работ по обустройству территории от улицы Баррикадной до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания.

Он напомнил, что в прошлом году работы были приостановлены, так как многие люди находились на самоизоляции, а шум за окнами вызывал бы много неудобств.

"В этом году мы возобновили, несмотря на все сложности. Во всех районах идут работы: новые парки, скверы, набережные. Так что благоустройство Москвы будет продолжаться", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что ранее реализовать столь масштабные работы удавалось лишь за пару лет, сейчас же достаточно нескольких месяцев. При этом мэр отметил, что многие дворы, парки, набережные нуждаются в обновлении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.