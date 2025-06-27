Свыше 18 тыс москвичей получили новое жилье по программе реновации в 2025 году

Свыше 18 тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации в этом году, рассказал Сергей Собянин. По словам главы города, с января по июнь завершилось строительство более 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти все новостройки возвели с помощью специальной технологии, которая позволяет сокращать сроки строительства на 30–50%. При этом такие здания служат не меньше века. Новостройки отвечают всем стандартам современного и качественного жилья, а также построены по индивидуальному проекту, благодаря чему строения получаются уникальными, со своей планировкой и дизайном фасада.

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