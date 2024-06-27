Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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Новости

Новости

27 июня, 22:30

Новости

Новости часа: в Москве создали центры ментального здоровья

Новости часа: в Москве создали центры ментального здоровья

Новости часа: в столице открылись центры ментального здоровья для психологической помощи

Новости часа: путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе будет готов в 2026 году

Собянин: интегрируем Мнёвниковскую пойму в транспортную сеть города

Новости часа: с 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта "Время добра"

Новости часа: транспортная доступность Мнёвниковской поймы будет улучшена

Собянин: путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе будет готов в 2026 году

Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве модернизируют психологическую помощь. Так, в столице были созданы центры ментального здоровья, рассказал Сергей Собянин.

Схему столичной трамвайной сети добавят в приложение "Метро Москвы", сообщили в Дептрансе города.

Представители департамента также рассказали, что курьеры в Москве начнут проходить тестирование на знание правил безопасного вождения.

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