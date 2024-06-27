Новости часа: в Москве создали центры ментального здоровья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве модернизируют психологическую помощь. Так, в столице были созданы центры ментального здоровья, рассказал Сергей Собянин.

Схему столичной трамвайной сети добавят в приложение "Метро Москвы", сообщили в Дептрансе города.

Представители департамента также рассказали, что курьеры в Москве начнут проходить тестирование на знание правил безопасного вождения.

