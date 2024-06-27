Новости часа: в столице открылись центры ментального здоровья для психологической помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открылись центры ментального здоровья для психологической помощи москвичам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Трифоновской улице завершается второй этап восстановления трамвайных путей, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Бесплатные экскурсии и лекции пройдут на ВДНХ 27 и 29 июня в честь Дня молодежи. Об этом рассказала пресс-служба выставки.