Новости часа: путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе будет готов в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путепровод через Северо-Западную хорду в Мнёвниковской пойме готов на 70%. Он будет построен в 2026 году, рассказал Сергей Собянин.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Схему столичной трамвайной сети добавят в приложение "Метро Москвы". Об этом рассказал Дептранс.

