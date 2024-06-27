Новости часа: с 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта "Время добра"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 активностей проведут в рамках волонтерского проекта "Время добра", который пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые зоны отдыха появятся в парке "Сокольники", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Комплекс горхозяйства столицы предупредил о возвращении жары и призвал горожан сократить время пребывания на солнце.

