27 июня, 16:00Новости
Новости часа: с 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта "Время добра"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 активностей проведут в рамках волонтерского проекта "Время добра", который пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Новые зоны отдыха появятся в парке "Сокольники", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Комплекс горхозяйства столицы предупредил о возвращении жары и призвал горожан сократить время пребывания на солнце.