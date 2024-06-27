Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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Новости

Новости

27 июня, 16:00

Новости

Новости часа: с 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта "Время добра"

Новости часа: с 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта "Время добра"

Новости часа: транспортная доступность Мнёвниковской поймы будет улучшена

Собянин: путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе будет готов в 2026 году

Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья

Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект "Время добра"

Собянин: московские студенты отлично выступили на соревнованиях по профмастерству в Китае

Новости часа: студенты столичных колледжей завоевали пять медалей по профмастерству

Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 активностей проведут в рамках волонтерского проекта "Время добра", который пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые зоны отдыха появятся в парке "Сокольники", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Комплекс горхозяйства столицы предупредил о возвращении жары и призвал горожан сократить время пребывания на солнце.

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