Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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Новости

Новости

27 июня, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья

Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект "Время добра"

Собянин: московские студенты отлично выступили на соревнованиях по профмастерству в Китае

Новости часа: студенты столичных колледжей завоевали пять медалей по профмастерству

Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

Новости часа: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центры ментального здоровья открывают в Москве. Они расположены в Богородском и Таганском районах столицы, рассказал Сергей Собянин.

Необычный фенотип резус-фактора крови обнаружили у донора в столице, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Сильная жара придет в Москву во второй половине пятницы, 28 июня. Об этом предупредили синоптики.

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