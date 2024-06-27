Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центры ментального здоровья открывают в Москве. Они расположены в Богородском и Таганском районах столицы, рассказал Сергей Собянин.

Необычный фенотип резус-фактора крови обнаружили у донора в столице, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Сильная жара придет в Москву во второй половине пятницы, 28 июня. Об этом предупредили синоптики.