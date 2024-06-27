Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 07:00

Новости

Собянин: московские студенты отлично выступили на соревнованиях по профмастерству в Китае

Собянин: московские студенты отлично выступили на соревнованиях по профмастерству в Китае

Новости часа: студенты столичных колледжей завоевали пять медалей по профмастерству

Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

Новости часа: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована

Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: многие разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" не имеют аналогов

Студенты московских колледжей показали отличные результаты на международных соревнованиях по профессиональному мастерству в Китае. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Москвичи завоевали две золотые медали в категориях "Электроника" и "Оптоэлектроника". Кроме того, они взяли одно серебро за управление железнодорожными перевозками и две бронзы в номинациях "Кондитерское дело" и "Промышленная робототехника".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществовидеоМаксим Шаманин
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика