Собянин: московские студенты отлично выступили на соревнованиях по профмастерству в Китае

Студенты московских колледжей показали отличные результаты на международных соревнованиях по профессиональному мастерству в Китае. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Москвичи завоевали две золотые медали в категориях "Электроника" и "Оптоэлектроника". Кроме того, они взяли одно серебро за управление железнодорожными перевозками и две бронзы в номинациях "Кондитерское дело" и "Промышленная робототехника".

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