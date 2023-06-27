Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Город

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Новости часа: Путин отметил четкую работу силовиков во время мятежа

Собянин сообщил, что на юго-востоке Москвы проложат новую магистраль

Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 120-летие – Собянин

Новости часа: движение по магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых развязок

Собянин сообщил, что на юго-востоке Москвы проложат новую магистраль

Собянин рассказал, что за 12 лет в столице было построено более 1 200 км дорог

Собянин сообщил, что российские космонавты поздравили московский спорт со 100-летием

Столичные промзоны Выхино, Донские улицы, Медведково, Соколиная Гора и Черемушки в ближайшее время ждет комплексное развитие. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

По словам мэра, скоро там появятся современные кварталы, которые будут полностью или частично предназначены для программы реновации. При этом общий градостроительный потенциал участков превышает полтора миллиона квадратных метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика