Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

Столичные промзоны Выхино, Донские улицы, Медведково, Соколиная Гора и Черемушки в ближайшее время ждет комплексное развитие. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

По словам мэра, скоро там появятся современные кварталы, которые будут полностью или частично предназначены для программы реновации. При этом общий градостроительный потенциал участков превышает полтора миллиона квадратных метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.