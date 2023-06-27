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Новости часа: движение по магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых развязок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по ключевым магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых мостов и развязок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.
Четыре поезда задерживаются на пути в Крым из-за повреждения путей. Это данные от Минтранса региона.
Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов получил более 10 лет колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом заявил суд.