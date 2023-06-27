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Происшествия

Новости часа: движение по магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых развязок

Новости часа: движение по магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых развязок

Собянин сообщил, что на юго-востоке Москвы проложат новую магистраль

Собянин рассказал, что за 12 лет в столице было построено более 1 200 км дорог

Собянин сообщил, что российские космонавты поздравили московский спорт со 100-летием

Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке столицы

Собянин рассказал о развитии отечественных технологий в телекоме, IT и медицине

Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года

Собянин: в столице отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Новости часа: Минтранс работает над льготными билетами взамен просроченных в период КТО

Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по ключевым магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых мостов и развязок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Четыре поезда задерживаются на пути в Крым из-за повреждения путей. Это данные от Минтранса региона.

Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов получил более 10 лет колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом заявил суд.

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