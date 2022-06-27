Собянин вручил награды лучшим выпускникам городских образовательных программ

Москва вместе с другими российскими городами отмечает День молодежи. В столице организовано множество концертов, соревнований и конкурсов.

В Цифровом деловом пространстве на улице Покровке проходит фестиваль "Территория возможностей". Там 27 июня Сергей Собянин вручил награды 10 выпускникам городских образовательных программ, которые стали призерами международных чемпионатов профессионального мастерства. Для них учредили единовременные выплаты. На эти цели из городского бюджета выделили 35 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.