Собянин рассказал о новом Центре разработки инновационных лекарств

Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарств открыли на московском эндокринном заводе. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 2016 года у ФГУП "Эндофарм" статус промышленного комплекса. Завод наладил выпуск 20 препаратов, среди которых обезболивающие, средства для лечения заболеваний глаз, депрессии и различных инфекций. В будущем предприятие планирует создать промышленный кластер. Он появится на базе филиала "Лефортовский", обеспечив москвичей новыми рабочими местами.

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