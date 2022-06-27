За 11 лет в Москве привели в порядок 36 набережных – Собянин

В Москве за 11 лет благоустроили 36 набережных. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В 2021 году привели в порядок четыре набережных острова Балчуг – Софийскую, Космодамианскую, Раушскую и Садовническую. Кроме того, открыли первый километр набережной Марка Шагала в бывшей промзоне ЗИЛ. Там появился причал и амфитеатр для пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.