Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов без аттестации на знание Москвы

Водители такси в Москве теперь обязаны проходить специальную аттестацию. Закон подписал Сергей Собянин, документ опубликован на официальном портале столичного правительства.

Нарушителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей, дела будет рассматривать Московская дорожная инспекция.

В регионах таксисты все чаще отказываются от официального статуса. Они снимают "шашечки" и регистрируются как сервис аренды авто с водителем. По словам экспертов, так они экономят на страховке и обходят обязательные медосмотры, считая новые требования закона чрезмерными.

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