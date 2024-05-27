27 мая, 20:00Новости
Новости часа: благодаря цифровизации в библиотеках Москвы появились электронные каталоги
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благодаря цифровизации за 5 лет в столичных библиотеках появились электронные каталоги. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве официально разрешено купаться в трех водоемах. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", пройдет фестиваль "Природа стран БРИКС". Он начнется в среду, 29 мая.