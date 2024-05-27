Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 20:00

Новости

Новости часа: благодаря цифровизации в библиотеках Москвы появились электронные каталоги

Новости часа: благодаря цифровизации в библиотеках Москвы появились электронные каталоги

Новости часа: производство одежды в Москве выросло примерно в 62 раза

Мэр Москвы поблагодарил библиотекарей за труд и развитие библиотечного дела

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Новости часа: Донецкую улицу в Марьине благоустроят в 2024 году

Собянин поздравил московских библиотекарей с профессиональным праздником

Сергей Собянин рассказал, как преобразятся улицы Марьина в этом году

Новости часа: 20 жилищных комплексов передали под заселение по реновации в 2024 году

Новости часа: за 5 лет количество промплощадок в Москве превысило 4,2 тысячи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благодаря цифровизации за 5 лет в столичных библиотеках появились электронные каталоги. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве официально разрешено купаться в трех водоемах. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", пройдет фестиваль "Природа стран БРИКС". Он начнется в среду, 29 мая.

Читайте также
мэр МосквыкультуратехнологиигородфестиваливидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика