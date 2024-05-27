Новости часа: объем производства одежды в Москве за пять лет увеличился в 62,4 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство одежды в Москве за 5 лет выросло в 62,4 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

До 25 градусов ожидается в Москве в течение 27 мая. О метеоусловиях рассказали столичные синоптики.

