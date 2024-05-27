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Новости

27 мая, 11:45

Общество

Новости часа: объем производства одежды в Москве за пять лет увеличился в 62,4 раза

Новости часа: объем производства одежды в Москве за пять лет увеличился в 62,4 раза

Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90%

Собянин рассказал о создании девяти общественных пространств на юго-востоке Москвы

Собянин: под заселение по реновации с начала 2024 года передали 20 жилых комплексов

Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Собянин: в спортинг-клубе "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе

Собянин: в спортинг-клубе "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе

"Мой район. Новости": объем специализированной медпомощи в Москве увеличится в 1,5 раза

Собянин: площадь проектов КРТ в Москве превысила 3,1 тыс га

Собянин: на улице Бутлерова закончили основные работы по благоустройству

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство одежды в Москве за 5 лет выросло в 62,4 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

До 25 градусов ожидается в Москве в течение 27 мая. О метеоусловиях рассказали столичные синоптики.

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