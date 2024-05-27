Собянин: в спортинг-клубе "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе

В новом спортинг-клубе "Румянцево" определили победителей Кубка по стендовой стрельбе. Там прошли финальные соревнования. Турнир, в котором могли принять участие как профессионалы, так и любители, проходил в формате семейного праздника.

Сама площадка находится в ТиНАО, и по словам Сергея Собянина, это уникальный комплекс мирового уровня. Отмечается, что на территории комплекса тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Москвич".

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