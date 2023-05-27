Собянин рассказал, как пройдет летний сезон проекта "Московское долголетие"

В столице стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Открывали сезон на фестивале скандинавской ходьбы. В нем приняли участие более пяти тысяч москвичей. Впереди участников проекта ждут конкурсы, фестивали, спортивные турниры, занятия в творческих лабораториях, лекции, мастер-классы и даже съемки сериала. Многие занятия пройдут на свежем воздухе.

Большой популярностью пользуются экскурсии по историческим местам столицы. В этом сезоне будет увеличен список маршрутов и открыто 100 новых экскурсионных групп. Расширяется и сама сеть центров "Московского долголетия". Так, к открытию готовятся 30 новых клубов в разных районах столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.