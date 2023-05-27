Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Город

Собянин рассказал, как пройдет летний сезон проекта "Московское долголетие"

Собянин рассказал, как пройдет летний сезон проекта "Московское долголетие"

Собянин рассказал, как отпраздную День защиты детей в столице

Собянин: в Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек

Собянин рассказал о развитии районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино

Собянин: на "Рыбную неделю в Москве" доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов

Собянин: в ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

Новости часа: икону "Троица" планово отреставрируют силами ведущих специалистов

Собянин пригласил горожан на площадки фестиваля "Рыбная неделя в Москве"

Новости часа: безопасная схема переноса "Троицы" в храм Христа Спасителя согласована

В столице стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Открывали сезон на фестивале скандинавской ходьбы. В нем приняли участие более пяти тысяч москвичей. Впереди участников проекта ждут конкурсы, фестивали, спортивные турниры, занятия в творческих лабораториях, лекции, мастер-классы и даже съемки сериала. Многие занятия пройдут на свежем воздухе.

Большой популярностью пользуются экскурсии по историческим местам столицы. В этом сезоне будет увеличен список маршрутов и открыто 100 новых экскурсионных групп. Расширяется и сама сеть центров "Московского долголетия". Так, к открытию готовятся 30 новых клубов в разных районах столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика