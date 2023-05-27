Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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14:30

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Собянин рассказал, как отпраздную День защиты детей в столице

Собянин рассказал, как отпраздную День защиты детей в столице

Собянин: в Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек

Собянин рассказал о развитии районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино

Собянин: на "Рыбную неделю в Москве" доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов

Собянин: в ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

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Собянин пригласил горожан на площадки фестиваля "Рыбная неделя в Москве"

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Новости часа: Собянин заявил, что в Коммунарке появится технопарк и ТРЦ

В Москве готовятся к празднованию Дня защиты детей. Какую программу подготовили, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

1 июня в парках и на площадях развернут игровые зоны и творческие мастерские, а также покажут мультфильмы.

Одной из центральных площадок станет ВДНХ. В Зеленом театре звезды классической сцены выступят с юными артистами. Там будет торжественная церемония награждения лауреатов грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

На Главной и Центральной аллеях пройдут цирковые и анимационные шоу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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