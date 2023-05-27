Собянин рассказал, как отпраздную День защиты детей в столице

В Москве готовятся к празднованию Дня защиты детей. Какую программу подготовили, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

1 июня в парках и на площадях развернут игровые зоны и творческие мастерские, а также покажут мультфильмы.

Одной из центральных площадок станет ВДНХ. В Зеленом театре звезды классической сцены выступят с юными артистами. Там будет торжественная церемония награждения лауреатов грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

На Главной и Центральной аллеях пройдут цирковые и анимационные шоу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.