В столице стартовал гастрономический рыбный фестиваль

Гастрономический рыбный фестиваль начался в Москве. Он продлится по 5 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве получили статус персон нон грата, заявили в МИД РФ.

28 мая в столице пройдет благотворительный забег. Ограничивать движение начали уже 27 мая.