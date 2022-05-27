Собянин утвердил отчет об использовании привлеченных через "зеленые" облигаций средств

Москва закупила 400 новых электробусов и завершила строительство 12 станций Большой кольцевой линии на деньги, полученные от размещения "зеленых" облигаций. Отчет об использовании этих средств утвердил Сергей Собянин.

"Зеленые" облигации – это городские ценные бумаги, средства от продажи которых тратятся только на проекты, связанные с экологией. В Москве на последнем выпуске таких облигаций смогли привлечь 70 миллиардов рублей, которые пошли на развитие экологически чистого транспорта.

Замена 400 дизельных автобусов на электробусы и строительство новых станций подземки позволило в общей сложности сократить выбросы загрязняющих веществ на 610 с лишним тонн в год, а выбросы углекислого газа – более чем на 36 тысяч тонн.

При этом экономисты говорят, что покупать "зеленые" облигации выгодно для бизнеса. Ведь это вложение в городскую экологию, что улучшает имидж компаний и повышают их рейтинг социальной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.