Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта "Московский врач"

Правительство Москвы выделило гранты на продолжение проекта "Московский врач". Постановление подписал Сергей Собянин.

Средства получат четыре медицинских вуза. Они будут направлены на организацию участия экспертов в оценке специалистов, которым затем присвоят статус "Московский врач". Сумма грантов составит более 28 миллионов рублей.

Сдать экзамены на получение статуса могут практикующие специалисты федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие в проекте бесплатное и добровольное. После присвоения статуса "Московский врач" специалисты получают дополнительные выплаты в 15 тысяч рублей.

Статус "Московский врач" был учрежден правительством Москвы в 2017 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.