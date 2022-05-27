Собянин пригласил москвичей и гостей города на фестиваль "Рыбная неделя"

Москвичей в ближайшие десять дней ждет море вкусов. В пятницу, 27 мая, в столице открывается "Рыбная неделя" – один из самых популярных фестивалей, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что между Манежной площадью и площадью Революции будет работать рыбный рынок общей площадью 700 квадратных метров, где москвичам будет предложен широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, живые мидии и устрицы.

Кроме того, в ряде торговых точек будут проведены акции по продаже рыбной продукции, в ресторанах будет предложено тематическое меню.

В рамках фестиваля состоятся различные творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов. Показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон" организованы на Гольяновскому пруду, а на Москве-реке пройдет заплыв на SUP-бордах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.