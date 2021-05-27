Собянин осмотрел новые школу и детсад в составе ЖК "Испанские кварталы" в ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса "Испанские кварталы".

По словам мэра, школу построили по уникальному проекту. Детский сад рядом также построен по уникальному проекту – по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и технологические возможности новой современной школы.

Собянин подчеркнул, что ТиНАО постепенно расстраивается. В частности, за последние годы там возвели порядка 80 объектов социального, культурного и бытового назначения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.