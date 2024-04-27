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Новости

27 апреля, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, как соцучреждения будут работать в майские праздники

Новости часа: Собянин сообщил, как соцучреждения будут работать в майские праздники

Собянин рассказал о режиме работы городских служб в майские праздники

Новости часа: Собянин рассказал о работе аварийных бригад в Москве в майские праздники

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Новости часа: социальные и медучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график

Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Новости часа: Москва открыла сезон фонтанов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социальные и медучреждения в Москве в майские праздники перейдут на особый график, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Развлекательную программу с мастер-классами, выступлениями и спортивными мероприятиями на 1 мая подготовили 28 московских парков. Об этом сообщила пресс-служба "Мосгорпарка".

В столичный регион 2 мая придет похолодание, а к следующим выходным дневная температура опустится до плюс 11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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