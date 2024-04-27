Новости часа: Собянин рассказал о работе аварийных бригад в Москве в майские праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации на майских праздниках готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 100 тысяч поездок совершено с автовокзала Красногвардейский с момента открытия в декабре. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

Развлекательную программу к 1 мая подготовили 28 московских парков. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

