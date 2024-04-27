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Новости

27 апреля, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о работе аварийных бригад в Москве в майские праздники

Новости часа: Собянин рассказал о работе аварийных бригад в Москве в майские праздники

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Новости часа: социальные и медучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график

Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Новости часа: Москва открыла сезон фонтанов

Новости часа: сезон фонтанов начался в Москве

Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации на майских праздниках готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 100 тысяч поездок совершено с автовокзала Красногвардейский с момента открытия в декабре. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

Развлекательную программу к 1 мая подготовили 28 московских парков. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

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