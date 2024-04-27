Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в майские праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дождь в столице сбил содержание в воздухе песка из Сахары, который ранее занесло сильным ветром. Об этом рассказали в департаменте природопользования Москвы.

Движение на участках Тверской улицы в Москве будет ограничено до 30 апреля. Об этом предупредили в Дептрансе.