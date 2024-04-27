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Новости

27 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Новости часа: социальные и медучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график

Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Новости часа: Москва открыла сезон фонтанов

Новости часа: сезон фонтанов начался в Москве

Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве

Собянин: в столице открыт сезон фонтанов

Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в майские праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дождь в столице сбил содержание в воздухе песка из Сахары, который ранее занесло сильным ветром. Об этом рассказали в департаменте природопользования Москвы.

Движение на участках Тверской улицы в Москве будет ограничено до 30 апреля. Об этом предупредили в Дептрансе.

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